Девять человек ранены от российских обстрелов инфраструктуры Херсонщины

Только в Херсонской области за 4 января ранены девять гражданских из-за российских ударов.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Уточняется, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области.

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В частности повредили частные дома, изуродовали газопровод и гараж.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Молодежное, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Берислав, Томарино, Золотая Балка, Дудчаны, Новорайск, Красный Маяк, Новоберислав, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Кизомыс, Новоалександровка, Милово, Токаревка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Днепровское, Львовское, Монастырское, Тягинка, Томина Балка, Велетенское, Новотягинка, Благовещенское, Камышаны и город Херсон.