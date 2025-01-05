Российский БПЛА повредил энергетическую инфраструктуру в Запорожье

В Запорожском районе в результате ночной БпЛА-атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Источник: полиция области

Детали: Погибших в результате атаки нет, отметили в полиции. О раненых не сообщается.

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Полицейские также зафиксировали попадание вражеских снарядов по жилым домам мирного населения, также повреждены гаражи, хозяйственные постройки, имущество и автотранспорт граждан.

Всего 4 января военные РФ обстреляли населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, применили боевые дроны, авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня.

За сутки в области зарегистрировано 370 вражеских ударов.

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Напомним: В ночь на 5 января 2025 года противник атаковал 103 БпЛА украинские области, из них сбит 61, еще 42 - "локально потеряны".