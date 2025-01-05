Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц возмущен "неприличными" заявлениями оппозиции о его якобы встрече с Путиным

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 января 2025, 16:40
Шольц возмущен неприличными заявлениями оппозиции о его якобы встрече с Путиным
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц и его однопартийцы раскритиковали и назвали ложными заявления политика от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера о якобы намерениях канцлера встретиться с правителем РФ Владимиром Путиным до 23 февраля.

Источник: Шольц в комментарии журналистам в кулуарах мероприятия в берлинской штаб-квартире своей Социал-демократической партии, заявления однопартийцев Шольца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel и ZDF

Детали: Канцлер назвал ложным утверждение Кизеветтера о том, что он планирует поехать в Москву или встретиться с Путиным до досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля.

Реклама:

"Нельзя делать что-то подобное (распространять такие заявления. – ред.). Это крайне неприлично", – считает он.

Шольц добавил, что нет никаких доказательств, подтверждающих заявление Кизеветтера, и поэтому "честные люди могут быть возмущены" им.

В Социал-демократической партии Германии призвали политика оппозиционной ХДС Родериха Кизеветтера извиниться за свое заявление.

РЕКЛАМА:

Генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш во время презентации политической программы партии в Берлине заявил, что призывает своего визави из ХДС Карстена Линнемана заставить Кизеветтера "немедленно" удалить сообщение о якобы встрече Шольца с Путиным и извиниться.

Он добавил, что заявление Кизеветтера было "явным нарушением" соглашения о честных выборах, которое незадолго до Рождества заключили все политические партии Германии, представленные в Бундестаге, кроме ультраправых и ультралевых.

В свою очередь лидер парламентской фракции социал-демократов Рольф Мютцених считает, что консерваторы с помощью "вымышленных претензий" якобы пытаются "построить аргументы против разумного внешнеполитического курса Олафа Шольца".

"Как лидер парламентской фракции, Фридрих Мерц должен немедленно добиться того, чтобы Кизеветтер отказался от своих ложных заявлений и публично извинился перед федеральным канцлером", – добавил он.

Что предшествовало: Накануне Кизеветтер, который является спикером по вопросам безопасности главной оппозиционной партии Германии ХДС, заявил, якобы есть признаки подготовки Шольца к встрече с Путиным до парламентских выборов 23 февраля. Политик не привел доказательств своих слов, так же заявив, что в марте 2025 года должна состояться "встреча Трампа и Путина".

Шольц в ноябре 2024-го впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Читайте также: 60 минут стыда Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.

ШольцПутинГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп подписал указ о закрытии южной границы США
обновленоРоссияне атаковали Запорожье: возник пожар
ФутболДонецкий "Шахтер" обыграл французский "Брест" и сохранил шанс на плей-офф Лиги чемпионов
ЕС даст Украине €35 миллиардов в 2025 году
дополненоГБР задержало генерала Галушкина, который должен был выйти под залог: "Обнаружили новые факты"
Поставка некачественных пулеметов: экс-чиновника Минобороны Лиева отправили под стражу
Все новости...
Шольц
В немецкой оппозиции заявили, что Шольц может встретиться с Путиным до 23 февраля
Лидер партии Шольца: Телефонный диалог с Путиным должен продолжаться 
В партии Шольца говорят, что Маск перешел "границы допустимого"
Последние новости
23:38
футболВозвращение к истокам Луческу. 5 выводов из матча "Шахтер" – "Брест"
23:21
Трамп подписал указ о закрытии южной границы США
23:02
фотоНа Днепропетровщине спасатели подняли на поверхность 135 заблокированных шахтеров
22:49
В Румынии будут перемещать военную технику в рамках учений НАТО
22:46
Крым – это Украина: истории тех, кто не забывает родную землю
22:24
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 103 боевых столкновения
22:23
Почему и когда мы отмечаем День Соборности: история происхождения даты
22:15
обновленоРоссияне атаковали Запорожье: возник пожар
21:58
Дуда о приходе Трампа: можно ожидать очень четкой и понятной политики
21:55
CNN: Тысячи американских военных направляются на границу США с Мексикой
Все новости...
Реклама:
Реклама: