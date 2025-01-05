Курская область стала самым горячим направлением на фронте – Генштаб

По состоянию на 16 часов воскресенья больше всего боевых столкновений проходит в Курской области, здесь произошло 42 боя, из которых 12 продолжаются.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16 часов

Детали: Всего с начала суток произошло 114 боевых столкновений.

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От огня ствольной артиллерии пострадали районы приграничных населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, такие как Порозок, Карповичи, Гати, Белая Береза, Дружба, Бачевск, Корненок, Тимофеевка, Стариково, Петрушевка и Покровка. Кроме того, враг нанес авиаудар тремя УАБами по Малой Рыбице и неуправляемыми авиаракетами по Гремячке.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки.

На Купянском направлении украинские воины отражают вражескую атаку вблизи Загрызово, одна атака уже отбита.

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На Лиманском направлении за день захватническая армия, при поддержке штурмовой авиации, осуществила шесть штурмовых и наступательных действий у Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Первомайского, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении имел место один безрезультатный вражеский штурм.

Защитники отражают штурм противника на Краматорском направлении вблизи Часового Яра, две атаки уже удалось отбить.

Подразделения Сил обороны отбили три атаки вблизи Торецка, Щербиновки и Крымского на Торецком направлении, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, 16 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 18 атак вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного, продолжаются бои.

Шесть раз защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар и в направлении Константинополя, две из них еще продолжаются. Авиация врага нанесла удары УАБами по Андреевке, Улаклам, Темировке и Константинополю.

На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор.

Что предшествовало: По данным российских военных блогеров, Вооруженные силы Украины в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. Об этом также сообщили в Центре противодействия дезинформации от СНБО. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил о "хороших новостях" на Курщине.