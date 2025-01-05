В понедельник Украину зальет дождями, ночью мороз, а днем "плюс"
В понедельник 6 января практически по всей территории Украины ожидается небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В Украине облачно. Ночью в западных областях, днем в Украине небольшой мокрый снег и дождь (на юге местами). На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица.
Ветер южный, 7-12 м/с, в западных, днем и в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на Прикарпатье, в Крыму и большинстве южных областей 4-9° тепла.
В Киевской области и в столице облачно. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь.
По области на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.