Россияне атаковали Антоновку возле Херсона: есть погибший и раненый

В результате российского обстрела Антоновки в пригороде Херсона погиб мужчина, еще один ранен.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram

Прямая речь Прокудина: "В больнице умер мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.

Реклама:

Сейчас личность погибшего устанавливают".

Детали: Перед этим в 16:58 в ОВА сообщили о том, что в результате обстрела Антоновки у 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ног.

В 17:32 ОВА сообщила о еще одном мужчине, который попал под российский удар в Антоновке. У него минно-взрывная травма, осколочное ранение ног и туловища. Какой из них позже умер, пока неизвестно.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что из-за российских атак Херсона и пригорода в течение 5 января ранены восемь человек.