Россияне атаковали Антоновку возле Херсона: есть погибший и раненый
В результате российского обстрела Антоновки в пригороде Херсона погиб мужчина, еще один ранен.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская ОВА в Telegram
Прямая речь Прокудина: "В больнице умер мужчина, который сегодня попал под российский обстрел в Антоновке. Медики до последнего боролись за его жизнь, однако травмы оказались слишком тяжелыми.
Сейчас личность погибшего устанавливают".
Детали: Перед этим в 16:58 в ОВА сообщили о том, что в результате обстрела Антоновки у 58-летнего мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение ног.
В 17:32 ОВА сообщила о еще одном мужчине, который попал под российский удар в Антоновке. У него минно-взрывная травма, осколочное ранение ног и туловища. Какой из них позже умер, пока неизвестно.
Что предшествовало: Ранее сообщалось, что из-за российских атак Херсона и пригорода в течение 5 января ранены восемь человек.