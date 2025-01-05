Россияне ударили "Шахедами" по инфраструктуре Сумщины

В воскресенье вечером российские войска нанесли удар "Шахедами" по инфраструктуре Сумской общины.

Источник: Сумская областная военная администрация, Воздушные силы ВСУ

Детали: В 18:56 ОВА сообщила, что 5 января враг ударил "Шахедами" по инфраструктуре Сумской громады.

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По предварительной информации, люди не пострадали. Последствия атаки уточняются.

В 17:46 в Сумской области объявили угрозу ударных БпЛА.