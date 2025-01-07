Враг оккупировал населенные пункты в Донецкой и Харьковской областях – DeepState

В ночь на 7 января аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке".

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Детали: В сообщении DeepState ссылаются на опубликованное Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским видео, на котором запечатлено поражение российской колонны, которая проводила штурмовые действия в 2.05 км восточнее Новой Кругляковки.

"После определенного затишья происходит активизация врага на разных участках", – добавляют в сообщении.

Справка: Лозовая – село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления – Богуславский сельский совет.

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Обновлено: Позже DeepState опубликовал обновленную карту, добавив информацию о еще двух оккупированных населенных пунктах.

Дословно: "Враг оккупировал Лозовую, Ивановку (Донецкой области – ред.), Шевченко (Донецкой области – ред.), а также продвинулся в Торецке (Донецкой области – ред.).

Уточняется линия соприкосновения в Торецке и возле Бердина (Курской области РФ)".

Что предшествовало: В понедельник вечером Генштаб сообщал, что на Харьковском направлении украинские войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник трижды проводил штурмы позиций защитников в районах Синьковки, Петропавловки и Загрызово.