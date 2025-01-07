В США зафиксировали первую смерть от птичьего гриппа H5N1

Первый человек с тяжелым случаем птичьего гриппа H5N1 умер в США.

Источник: CNN со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Луизиана

Детали: Сообщается, что это первый случай смерти человека от птичьего гриппа в США.

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Человека, которому было более 65 лет и который, по сообщению, имел сопутствующие заболевания, госпитализировали с гриппом после контакта со стаей птиц во дворе и с дикими птицами.

Представители здравоохранения Луизианы заявили, что их расследование не выявило никаких других случаев заболевания людей, связанных с инфекцией этого пациента.

Эксперты по гриппу предупреждают, что вирус H5N1 еще проявит себя по мере распространения.

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Пациент из Луизианы был инфицирован штаммом вируса птичьего гриппа D1.1, который циркулирует среди диких птиц и домашней птицы. Он отличается от варианта, который циркулирует среди молочного скота.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года во всем мире было зарегистрировано около 900 случаев заражения людей птичьим гриппом, и около половины из них умерли. Это означает, что вирус приводит к 50% летальных исходов, что делает его чрезвычайно смертоносным - но эксперты не считают, что он убивает половину людей, которых инфицирует.

Поскольку о тяжелых случаях чаще сообщают, чем о легких, легкое течение заболевания, вероятно, не учитываются в этих подсчетах.

"Но даже если бы реальный уровень смертности был в 10 раз ниже - около 5% - это все равно был бы серьезный вирус, с которым нужно бороться. Например, смертность от предыдущего штамма Covid-19 составляла около 2,6%", - говорится в публикации.

Что предшествовало: В США ученые обнаружили новую мутацию птичьего гриппа - речь идет об изменениях, благодаря которым он может лучше приспосабливаться к дыхательным путям человека.