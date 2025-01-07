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Российские обстрелы Северска и Ровно в Донецкой области: погиб человек, трое раненых

Ольга ГлущенкоВторник, 7 января 2025, 03:02
Российские обстрелы Северска и Ровно в Донецкой области: погиб человек, трое раненых
иллюстративное фото: Getty Images

В понедельник две супружеские пары попали под обстрел в Северске и Ровно в Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще трое – ранены.

Источник: пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, цитирует "Суспільне Донбасс"

Прямая речь: "В 10 часов российские войска обстреляли из ствольной артиллерии город Северск - погиб 64-летний горожанин. У его 61-летней жены ранения ног.

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В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одни супруги.

Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 года получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение".

Детали: Медведева отметила, что правоохранители начали расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. ч. 1,2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны.

Донецкая областьобстрелжертвывоенные преступления
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