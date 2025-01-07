Спецпредставитель Трампа отложил визит в Украину до инаугурации – Reuters

Спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлогг отложил поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации Трампа 20 января.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлогг, который должен стать специальным представителем Трампа по вопросам Украины и России, сначала планировал посетить Киев для встречи с украинскими лидерами в начале января.

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Его команда также готовила встречи с официальными лицами в других европейских столицах, в частности в Риме и Париже.

Но поездка, которая должна была бы стать первым визитом новых чиновников администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября.

Ожидается, что Келлог приедет в Украину после того, как Трамп вступит в должность, хотя дата визита еще не определена.

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Почему Кэллог откладывает поездку, остается непонятным.

Reuters отмечает, что ни Келлог, ни представитель посольства Украины в Вашингтоне не ответили на просьбу о комментарии.

"Трамп неоднократно заявлял во время предвыборной кампании, что может решить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, но он не достиг значительного прогресса в этом направлении. Тем не менее, попытки быстро свернуть конфликт остается ключевым приоритетом его новой администрации", – говорится в публикации.

Напомним: В конце ноября Трамп объявил, что выбрал кандидатуру генерала в отставке Кита Келлога на должность своего "специального представителя по вопросам Украины и России".

Больше о нем читайте в статье Разговоры о мире с позиции силы: что известно о Ките Келлоге, спецпредставителе Трампа по Украине.