Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Бразилия передала следователям Казахстана данные с самописцев азербайджанского самолета

Ольга ГлущенкоВторник, 7 января 2025, 06:30
Бразилия передала следователям Казахстана данные с самописцев азербайджанского самолета
Фото: Getty Images

Бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила казахстанским следователям данные с бортовых самописцев, изъятых из самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи города Актау.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление лаборатории

Детали: В заявлении, обнародованном 6 января, лаборатория заявила, что завершила изъятие данных с самописцев в кабине самолета Embraer.

Реклама:

Подробностей о том, что содержалось в записях, обнародовано не было. В бразильском ведомстве отметили, что это ответственность казахстанской стороны.

Напомним: Сообщалось, что бортовые самописцы самолета компании Azerbaijan Airlines, который разбился в аэропорту города Актау в Казахстане, передадут на расшифровку в Бразилию.

Что предшествовало: Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
  • 28 декабря правитель РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
  • 29 декабря Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли. Он также потребовал от России признания вины и компенсаций.
  • В этот же день Путин во второй раз позвонил Алиеву, и они продолжили обсуждать крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".

АзербайджанавиакатастрофыБразилия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
Все новости...
Азербайджан
Алиев требует наказать россиян, виновных в катастрофе азербайджанского самолета
Представители Кадырова в РФ инструктируют, как комментировать падение азербайджанского самолета – ЦНС
Азербайджан вводит ограничения на пребывание граждан РФ в стране
Последние новости
19:46
Во время ракетной атаки россиян был поврежден старейший McDonald's Украины
19:20
Лидер немецкой оппозиции считает Трампа предсказуемым и увидел в нем возможность для Европы
18:52
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
18:31
Ракетный удар по Запорожью: из-под завалов деблокировали тело погибшего, ищут еще одного человека
18:24
Студенты, которые не сдадут экзамен по БЗВП, не смогут продолжить обучение – МОУ
18:15
фотоСБУ на Днепропетровщине разоблачила компанию, которая способствовала РФ в построении ядерных лабораторий
17:50
биатлонНорвежец Йоханнес Бо объявил о завершении карьеры в 2025 году
17:47
В МОУ отрицают "ухудшение отношений" Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии
17:42
Россияне из миномета обстреляли Берислав: погибли два человека
17:34
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Все новости...
Реклама:
Реклама: