Бразилия передала следователям Казахстана данные с самописцев азербайджанского самолета
Бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила казахстанским следователям данные с бортовых самописцев, изъятых из самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи города Актау.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление лаборатории
Детали: В заявлении, обнародованном 6 января, лаборатория заявила, что завершила изъятие данных с самописцев в кабине самолета Embraer.
Подробностей о том, что содержалось в записях, обнародовано не было. В бразильском ведомстве отметили, что это ответственность казахстанской стороны.
Напомним: Сообщалось, что бортовые самописцы самолета компании Azerbaijan Airlines, который разбился в аэропорту города Актау в Казахстане, передадут на расшифровку в Бразилию.
Что предшествовало: Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны.
Предыстория:
- 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
- "Азербайджанские авиалинии" заявили в пятницу, что их самолет подвергся "внешнему физическому и техническому вмешательству".
- 28 декабря правитель РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился, что "трагический инцидент с самолетом Azerbaijan Airlines произошел в воздушном пространстве России", но вины россиян не признал.
- 29 декабря Алиев заявил, что самолет Azerbaijan Airlines, потерпевший бедствие над территорией РФ, был обстрелян с земли. Он также потребовал от России признания вины и компенсаций.
- В этот же день Путин во второй раз позвонил Алиеву, и они продолжили обсуждать крушение самолета "Азербайджанских авиалиний".