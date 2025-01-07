Бразилия передала следователям Казахстана данные с самописцев азербайджанского самолета

Бразильская лаборатория военно-воздушных сил направила казахстанским следователям данные с бортовых самописцев, изъятых из самолета Azerbaijan Airlines, который разбился 25 декабря вблизи города Актау.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на заявление лаборатории

Детали: В заявлении, обнародованном 6 января, лаборатория заявила, что завершила изъятие данных с самописцев в кабине самолета Embraer.

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Подробностей о том, что содержалось в записях, обнародовано не было. В бразильском ведомстве отметили, что это ответственность казахстанской стороны.

Напомним: Сообщалось, что бортовые самописцы самолета компании Azerbaijan Airlines, который разбился в аэропорту города Актау в Казахстане, передадут на расшифровку в Бразилию.

Что предшествовало: Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками самолета "Азербайджанских авиалиний" заявил, что вина за катастрофу лежит на представителях РФ и потребовал, чтобы виновные были наказаны.

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