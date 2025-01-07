Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Сикорский предупредил, что ЕС вскоре может столкнуться с давлением ради сделки с Кремлем

Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 07:14
Сикорский предупредил, что ЕС вскоре может столкнуться с давлением ради сделки с Кремлем
Радослав Сикорский, фото: соцсеть Х

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления с послами Франции в Париже предупредил, что страны Европы вскоре могут оказаться под "сильным давлением" для достижения мирного соглашения с Россией, которая ведет войну против Украины.

Источник: Сикорский в соцсети Х

Прямая речь Сикорского: "Вскоре мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы достичь соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Безусловно, не простое соглашение, которое позволит Москве оправиться. Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем думают многие европейцы".

Реклама:

Детали: По его словам, Украина заслуживает и нуждается в мире. "Но это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция", - подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что "мы не должны накладывать жесткие временные ограничения на нашу поддержку (Украины - ред.)", поскольку это будет поощрять Россию продолжать воевать.

"Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на будущих переговорах", - сказал он.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении войны состоятся с избранным американским президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, а затем - с правителем РФ Владимиром Путиным в случае, если американский лидер предложит "сильные гарантии безопасности для Украины".

ПольшаЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Потери россиян в войне перевалили за 800 тысяч военных – Генштаб
Генштаб: На Курщине россияне штурмовали позиции ВСУ почти 100 раз за сутки
Ночью ПВО сбила 28 беспилотников: 10 были локационно потеряны, 3 из которых полетели в РФ
ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: