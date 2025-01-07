Сикорский предупредил, что ЕС вскоре может столкнуться с давлением ради сделки с Кремлем

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления с послами Франции в Париже предупредил, что страны Европы вскоре могут оказаться под "сильным давлением" для достижения мирного соглашения с Россией, которая ведет войну против Украины.

Источник: Сикорский в соцсети Х

Прямая речь Сикорского: "Вскоре мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы достичь соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Безусловно, не простое соглашение, которое позволит Москве оправиться. Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем думают многие европейцы".

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Детали: По его словам, Украина заслуживает и нуждается в мире. "Но это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция", - подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД отметил, что "мы не должны накладывать жесткие временные ограничения на нашу поддержку (Украины - ред.)", поскольку это будет поощрять Россию продолжать воевать.

"Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на будущих переговорах", - сказал он.

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Что предшествовало: Перед этим президент Владимир Зеленский заявил, что первые переговоры о прекращении войны состоятся с избранным американским президентом Дональдом Трампом после его инаугурации, а затем - с правителем РФ Владимиром Путиным в случае, если американский лидер предложит "сильные гарантии безопасности для Украины".