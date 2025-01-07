Потери россиян в войне перевалили за 800 тысяч военных – Генштаб
Вторник, 7 января 2025, 07:28
За минувшие сутки российские захватчики потеряли убитыми и ранеными 1 970 военных, таким образом общие потери россиян в войне составили 800 010 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 07.01.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава ‒ около 800010 (+1970) человек,
- танков ‒ 9 710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 189 (+25) ед,
- артиллерийских систем ‒ 21 710 (+45) ед,
- РСЗО ‒ 1260 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1 038 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 21 708 (+83),
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 33 226 (+170) ед.