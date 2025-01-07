Трампу не удалось отсрочить приговор по делу о «порноденьгах», который должны объявить 10 января

Избранному президенту США Дональду Трампу не удалось добиться отсрочки оглашения приговора по делу о выплате порноактрисе в обмен на молчание перед выборами 2016 года. После обвинительного приговора Трамп станет первым лицом с судимостью, заступающим на пост президента.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство адвокатов Трампа, которым они пытались отменить запланированное оглашение приговора 10 января - за десять дней до официального вступления Трампа в должность президента - по делу о выплате средств порноактрисе Сторми Дэниелз в обмен на молчание о ее связи с Трампом ранее в прошлом во время предвыборной кампании 2016 года, что расценили как скрытые расходы на кампанию.

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"Суд рассмотрел аргументы ответчика в поддержку ходатайства и считает, что они преимущественно повторяют аргументы, которые многократно использовались ранее", – отметил Мерчан в решении.

Перед тем Мерчан согласился перенести оглашение приговора на период после президентских выборов, но далее отверг попытки Трампа остановить рассмотрение дела со ссылкой на президентский иммунитет.

Хотя заранее известно, что Мерчан не назначит Трампу серьезного наказания, после обвинительного приговора он станет первым лицом с судимостью, заступающим на пост президента.

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Как писала "ЕвроПравда", дело о "порноденьгах" было единственным, в котором приговор Трампу могли объявить до президентских выборов в США: по остальным до сих пор не начались даже слушания по существу.