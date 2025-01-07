Генштаб: На Курщине россияне штурмовали позиции ВСУ почти 100 раз за сутки
За прошедшие сутки на всех участках фронта зафиксировано 218 боевых, столкновений, удерживаемый Силами обороны Курский плацдарм российские войска штурмовали 94 раза, также 67 раз россиян шли в атаку на Покровском и Кураховском направлениях.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.
На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.
На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.
ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.