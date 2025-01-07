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Генштаб: На Курщине россияне штурмовали позиции ВСУ почти 100 раз за сутки

Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 08:34
Генштаб: На Курщине россияне штурмовали позиции ВСУ почти 100 раз за сутки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на всех участках фронта зафиксировано 218 боевых, столкновений, удерживаемый Силами обороны Курский плацдарм российские войска штурмовали 94 раза, также 67 раз россиян шли в атаку на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

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На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Тополя и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполовки, Заречного и Макеевки.

На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Белогоровка.

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На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений в районах Часового Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак неподалеку Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах Миролюбовка, Луч, Сухой Яр, Песчаное, Котлино, Украинка, Ясеново, Новоелизаветовка, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

На Времовском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.

На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоданиловка.

На Приднепровском направлении российские захватчики, без успеха, дважды штурмовали позиции наших подразделений.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также совершил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
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