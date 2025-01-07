Маск отреагировал на критику Лондона опросом о том, должны ли США "освободить британцев от тирании"
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны британского правительства, создав в своей соцсети X (Twitter) опрос, в котором предлагал пользователям ответить "да" или "нет" на вопрос, должны ли США "освободить народ Британии от тиранического правительства".
Источник: "Европейская правда"
Детали: Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.
В дополнение, ниже в комментариях миллиардер назвал "неплохой идеей" чьи-то слова о том, что Британия "могла бы быть штатом".
В комментариях больше всего лайков собрал ответ сатирического аккаунта о британской политике "Кот Ларри", где тот напомнил, что тираном называют правителей с неограниченной властью, которые управляют жестокими методами.
Незадолго перед этим Маск прямо заявил, что популистская партия Reform U.K. "единственная, что может спасти Британию", но затем покритиковал ее нынешнего лидера Найджела Фараджа.
Также Маск высказался в поддержку Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, заключенного в октябре за нарушениесудебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце. В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии " за несколько недель до внеочередных выборов в стране.
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