Маск отреагировал на критику Лондона опросом о том, должны ли США "освободить британцев от тирании"

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны британского правительства, создав в своей соцсети X (Twitter) опрос, в котором предлагал пользователям ответить "да" или "нет" на вопрос, должны ли США "освободить народ Британии от тиранического правительства".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.

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В дополнение, ниже в комментариях миллиардер назвал "неплохой идеей" чьи-то слова о том, что Британия "могла бы быть штатом".

В комментариях больше всего лайков собрал ответ сатирического аккаунта о британской политике "Кот Ларри", где тот напомнил, что тираном называют правителей с неограниченной властью, которые управляют жестокими методами.

СКРИНШОТ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

Незадолго перед этим Маск прямо заявил, что популистская партия Reform U.K. "единственная, что может спасти Британию", но затем покритиковал ее нынешнего лидера Найджела Фараджа.

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Также Маск высказался в поддержку Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, заключенного в октябре за нарушениесудебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце. В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии " за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

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