Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Маск отреагировал на критику Лондона опросом о том, должны ли США "освободить британцев от тирании"

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 7 января 2025, 08:28
Маск отреагировал на критику Лондона опросом о том, должны ли США освободить британцев от тирании
Маск. Иллюстративное фото: Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику со стороны британского правительства, создав в своей соцсети X (Twitter) опрос, в котором предлагал пользователям ответить "да" или "нет" на вопрос, должны ли США "освободить народ Британии от тиранического правительства".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Это сообщение стало новым выпадом Маска после того, как премьер Британии Кир Стармер осудил распространение лжи и фейков, намекая на Маска.

Реклама:

В дополнение, ниже в комментариях миллиардер назвал "неплохой идеей" чьи-то слова о том, что Британия "могла бы быть штатом".

В комментариях больше всего лайков собрал ответ сатирического аккаунта о британской политике "Кот Ларри", где тот напомнил, что тираном называют правителей с неограниченной властью, которые управляют жестокими методами.

 
СКРИНШОТ: ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРАВДА

Незадолго перед этим Маск прямо заявил, что популистская партия Reform U.K. "единственная, что может спасти Британию", но затем покритиковал ее нынешнего лидера Найджела Фараджа.

РЕКЛАМА:

Также Маск высказался в поддержку Томми Робинсона – лидера британских ультраправых, заключенного в октябре за нарушениесудебного приказа, связанного с клеветническими заявлениями о сирийском школьнике-беженце. В правительстве Британии после этого посоветовали Маску сосредоточиться на американской политике.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что обеспокоен поддержкой Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии " за несколько недель до внеочередных выборов в стране.

Читайте также на эту тему: Штурм Европы: как и зачем Илон Маск вмешивается в политику европейских стран

МаскВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Маск
Президент: Я бы хотел, чтобы Маск был на нашей стороне максимально
Маск начал критиковать премьера Британии и призвал провести новые выборы
В партии Шольца говорят, что Маск перешел "границы допустимого"
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: