Трамп на фоне поездки сына в Гренландию заявил, что остров «выиграет» от присоединения к США
Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку своего сына на датский остров Гренландия новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам. Он пообещал, что США будут защищать остров "от очень плохого внешнего мира".
Источник: сообщение Трампа в соцсетях Трампа Truth Social и X, передает "Европейская правда"
Детали: Трамп написал, что "слышал, что народ Гренландии - за „MAGA" (слоган кампании Трампа „Make America Great Again" - „Сделаем Америку снова великой").
Прямая речь Трампа: "Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей поедут туда, чтобы увидеть самые красивые места и пейзажи. Гренландия - прекрасное место, и люди там очень выиграют от того, если бы и когда она станет частью нашего государства. Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова".
Предыстория:
- Министр иностранных дел Гренландии ранее подтвердил, что сын Трампа должен приехать на остров, и что это должен быть частный визит.
- Во время своего предыдущего президентства Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".
- В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к этим заявлениям.
- Тем временем премьер Гренландии усиливает кампанию за независимость острова от Дании.