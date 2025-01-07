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Трамп на фоне поездки сына в Гренландию заявил, что остров «выиграет» от присоединения к США

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 08:55
Трамп на фоне поездки сына в Гренландию заявил, что остров «выиграет» от присоединения к США
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп прокомментировал поездку своего сына на датский остров Гренландия новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам. Он пообещал, что США будут защищать остров "от очень плохого внешнего мира".

Источник: сообщение Трампа в соцсетях Трампа Truth Social и X, передает "Европейская правда"

Детали: Трамп написал, что "слышал, что народ Гренландии - за „MAGA" (слоган кампании Трампа „Make America Great Again" - „Сделаем Америку снова великой").

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Прямая речь Трампа: "Мой сын Дональд Трамп-младший и ряд представителей поедут туда, чтобы увидеть самые красивые места и пейзажи. Гренландия - прекрасное место, и люди там очень выиграют от того, если бы и когда она станет частью нашего государства. Мы будем ценить ее и защищать ее от очень плохого внешнего мира. Сделаем Гренландию великой снова".

 

Предыстория:

ТрампСША
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