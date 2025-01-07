Ночью ПВО сбила 28 беспилотников: 10 были локационно потеряны, 3 из которых полетели в РФ

В ночь на 7 января россияне атаковали Украину 38-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, ПВО сбила 28 беспилотников, еще 10 вражеских дронов-имитаторов были локально потеряны.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что беспилотники атаковали из российских регионов Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 28-ми ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Попаданий не зафиксировано.

10 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), три из них полетели в направлении России.