В Польше автобус с пассажирами слетел в кювет, есть пострадавшие

В Люблинском воеводстве Польши рейсовый автобус съехал с дороги в кювет, где находился легковой автомобиль.

Источник: "Европейская правда", Polsat News

Детали: Авария произошла около 5:00 на воеводской дороге № 812 на высоте села Крупе возле города Краснистав.

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По предварительным данным полиции, автобус, в котором ехало 14 пассажиров, съехал в кювет, где находился легковой автомобиль.

Три человека попали в больницу. Их травмы не являются серьезными. Водители легковушки и автобуса были трезвы.

"Водитель автобуса на повороте дороги, вероятно, не выбрал скорость в соответствии с условиями движения на обледенелом дорожном покрытии", – сообщил дежурный Люблинского воеводского управления полиции.

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Местная полиция предупреждает, что дорога на этом участке является непроездной, а объездные пути организованы. "Мы призываем вас быть осторожными и следовать указаниям регулировщиков", – призывают они.

Напомним, в понедельник утром в нидерландской провинции Лимбург загорелся автобус с десятками студентов техникума.

В аварии автобуса на севере Норвегии в конце декабря погибли три человека.