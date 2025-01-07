ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.

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После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с колиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу, говорят спецназовцы.

ССО блюрит лица погибших, согласно требованиям соцсети Facebook. полную версию можно посмотреть в Telegram

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.