ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине
Вторник, 7 января 2025, 09:48
Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи в Курской области РФ.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.
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После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с колиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу, говорят спецназовцы.
Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.