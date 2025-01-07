Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 09:48
ССО уничтожили группу северокорейских военных на Курщине
фото ССО

Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи в Курской области РФ.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО "задвохсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восемь с помощью дронов.

Реклама:

После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с колиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, которое отличается от обычного военного билета. Найденные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу, говорят спецназовцы.

 
ССО блюрит лица погибших, согласно требованиям соцсети Facebook. полную версию можно посмотреть в Telegram
 

Среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо обращения к партии.

ССОКурская область КНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоРоссияне заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Калужской области: возник пожар
фотоПосле атаки в Кривом Роге количество пострадавших увеличилось до 14: 3 "тяжелых"
Юноше со скандальных видео сообщили о подозрении из-за хранения оружия
НАБУ разоблачило нардепа, который наживался на закупках Укрзализныци 
обновленоСи созвонился с Трампом: говорили о TikTok, наркотиках и мире
Кабмин смягчилл тариф на электроэнергию украинцам, которые используют электроотопление
Все новости...
Шесть сбитых ракет врага за один вылет: в Воздушных силах рассказали о рекорде украинского пилота F-16
Россияне из артиллерии обстреляли Черниговскую область: трое раненых
Ситуация в Курахово сложная, ВСУ держатся на западной окраине города – "Хортица"
Последние новости
23:34
Новости экономики 17 января: новый уровень атак на энергетику, арест яхты Сенниченко
23:30
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 155 боевых столкновений
23:02
фотоВ Киеве открылось посольство Албании
23:01
В Турции мама-собака принесла своего больного щенка к двери клиники, в которой лечили ее другого малыша
22:53
Ленура Ислямова сняли с командования созданного им 48-го штурмового батальона
22:18
видеоРоссияне заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Калужской области: возник пожар
22:01
В прокат выходит "Смерть Путина": стоит ли его смотреть
21:59
В Канаде пара получила свои свадебные фото спустя 56 лет после женитьбы: в чем причина
21:53
В Румынии обнаружили обломки двух российских БпЛА после ночной атаки на Украину
21:33
Зеленский провел Ставку по производству украинского оружия
Все новости...
Реклама:
Реклама: