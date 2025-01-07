Умеров назначил Кубракова своим советником

Министр обороны Рустем Умеров назначил бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова своим советником на общественных началах

Источник: Умеров в Facebook

Дословно: "Назначил Александра Кубракова своим советником на общественных началах.

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Его опыт на должностях вице-премьер-министра, министра инфраструктуры и руководителя "Укравтодора" является важным и поможет в совершенствовании системы снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины.

Уверен, что его государственный и практический опыт будет способствовать повышению эффективности оборонных процессов и укреплению нашей обороноспособности".

Что предшествовало: 9 мая 2024 года парламент уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Тогда, по словам источников УП, вопрос о переназначении Кубракова в правительство планировали рассмотреть после готового разделения Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В сентябре Рада назначила экс-главу Киевской ОГА и заместителя главы Офиса президента Алексея Кулебу вице-премьер-министром по восстановлению - министром развития общин и территорий Украины.

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