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Ле Пен на барже попала в морскую аварию во время поездки на Майотту – СМИ

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 10:14
Ле Пен на барже попала в морскую аварию во время поездки на Майотту – СМИ
Ле Пен во время поездки на Майотту, фото: Getty Images

Неформальная лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен утром 7 января попала в незначительную морскую аварию во время поездки на заморскую территорию Майотта, налаживающую жизнь после разрушительного урагана.

Источник: BFMTV со ссылкой на неназванный источник, передает "Европейская правда"

Детали: Инцидент произошел утром 7 января, когда Ле Пен была на борту баржи, курсирующей между островами архипелага - она столкнулась с другой баржей, следовавшей в обратном направлении. От удара они не получили серьезных повреждений.

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Неофициально сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека, но Ле Пен среди них нет.

Неформальная лидер "Нацобъединения" поехала на остров, чтобы пообщаться с местными властями и жителями об их проблемах.

Что предшествовало:

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