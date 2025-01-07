Ле Пен на барже попала в морскую аварию во время поездки на Майотту – СМИ
Неформальная лидер правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен утром 7 января попала в незначительную морскую аварию во время поездки на заморскую территорию Майотта, налаживающую жизнь после разрушительного урагана.
Источник: BFMTV со ссылкой на неназванный источник, передает "Европейская правда"
Детали: Инцидент произошел утром 7 января, когда Ле Пен была на борту баржи, курсирующей между островами архипелага - она столкнулась с другой баржей, следовавшей в обратном направлении. От удара они не получили серьезных повреждений.
Неофициально сообщают, что в результате инцидента пострадали три человека, но Ле Пен среди них нет.
Неформальная лидер "Нацобъединения" поехала на остров, чтобы пообщаться с местными властями и жителями об их проблемах.
Что предшествовало:
- В декабре Майотта пострадала от разрушительного урагана, в результате которого более 20 человек погибли, более тысячи получили ранения и тысячи людей остались без крыши над головой.
- Президента Эмманюэля Макрона встретили призывами уйти в отставку, а его спор с местной жительницей вызвал обвинения в неоколониализме.