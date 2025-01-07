Расходы Чехии на оборону достигли 2% ВВП впервые за 20 лет
Чешское правительство официально выполнило свое обещание тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с минимальной целью НАТО, сообщило Министерство обороны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv
Детали: Из 32 членов НАТО по меньшей мере 24 достигли целевого показателя расходов в 2%, что является значительным скачком по сравнению с шестью членами в 2021 году.
В 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на оборонные расходы, что эквивалентно 2,09% ВВП страны на основе макроэкономического прогноза, опубликованного в ноябре, выполнив свое обещание на год раньше запланированного срока.
"Впервые за 20 лет Чешская Республика выполнит свое союзническое обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП", – написала на своей странице в социальной сети X (Twitter) министр обороны Яна Чернохова.
Чернохова также отметила новые правовые гарантии финансирования обороны.
"В то же время в новом законе о финансировании обороны Чешской Республики мы закрепили расходы на оборону в 2023 году на минимальном уровне 2% от ВВП. Мы даем обороне то, что она должна была иметь уже давно", – сказала она.
Министр обороны также настаивает на том, что оборонный бюджет должен быть увеличен "в будущем", поскольку 2% ВВП следует рассматривать как "пол, а не потолок".
Однако чешская оппозиция с этим не согласна. Бывший министр обороны Любомир Метнар не считает расходы министерства прозрачными, особенно в декабре 2024 года.
Окончательный обзор расходов НАТО ожидается во втором квартале этого года, когда альянс оценит как методологию, так и официальные цифры ВВП.
Однако министр финансов Чехии Збинек Станюра подтвердил свою уверенность в способности страны соответствовать критериям НАТО.
"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, и нам не нужно беспокоиться, что методологическая проверка окажется плохой, что Чешская Республика выполнила свои союзнические обязательства. Расходы на оборону в 2024 году превысили 2% ВВП", – сказал Станюра на пресс-конференции в понедельник.
Что предшествовало:
- Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников.
- Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что целевой показатель оборонных расходов государств НАТО должен быть увеличен до трех процентов ВВП.
- Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать даже пять процентов.