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Расходы Чехии на оборону достигли 2% ВВП впервые за 20 лет

Иванна Костина, Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 10:51
Расходы Чехии на оборону достигли 2% ВВП впервые за 20 лет
Фото: Getty Images

Чешское правительство официально выполнило свое обещание тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с минимальной целью НАТО, сообщило Министерство обороны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv

Детали: Из 32 членов НАТО по меньшей мере 24 достигли целевого показателя расходов в 2%, что является значительным скачком по сравнению с шестью членами в 2021 году.

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В 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на оборонные расходы, что эквивалентно 2,09% ВВП страны на основе макроэкономического прогноза, опубликованного в ноябре, выполнив свое обещание на год раньше запланированного срока.

"Впервые за 20 лет Чешская Республика выполнит свое союзническое обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП", – написала на своей странице в социальной сети X (Twitter) министр обороны Яна Чернохова.

Чернохова также отметила новые правовые гарантии финансирования обороны.

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"В то же время в новом законе о финансировании обороны Чешской Республики мы закрепили расходы на оборону в 2023 году на минимальном уровне 2% от ВВП. Мы даем обороне то, что она должна была иметь уже давно", – сказала она.

Министр обороны также настаивает на том, что оборонный бюджет должен быть увеличен "в будущем", поскольку 2% ВВП следует рассматривать как "пол, а не потолок".

Однако чешская оппозиция с этим не согласна. Бывший министр обороны Любомир Метнар не считает расходы министерства прозрачными, особенно в декабре 2024 года.

Окончательный обзор расходов НАТО ожидается во втором квартале этого года, когда альянс оценит как методологию, так и официальные цифры ВВП.

Однако министр финансов Чехии Збинек Станюра подтвердил свою уверенность в способности страны соответствовать критериям НАТО.

"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, и нам не нужно беспокоиться, что методологическая проверка окажется плохой, что Чешская Республика выполнила свои союзнические обязательства. Расходы на оборону в 2024 году превысили 2% ВВП", – сказал Станюра на пресс-конференции в понедельник.

Что предшествовало:

  • Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников.
  • Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что целевой показатель оборонных расходов государств НАТО должен быть увеличен до трех процентов ВВП.
  • Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать даже пять процентов.

Чехияармия
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