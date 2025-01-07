Вымогал у подчиненных 30% с боевых выплат: в Одессе разоблачили командира воинской части

В Одессе полиция и СБУ разоблачили на взяточничестве командира одной из воинских частей, в течение семи месяцев злоумышленник собирал с военнослужащих поборы. Его задержали "на горячем".

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Правоохранители установили, что руководитель требовал у подчиненных 30% от дополнительных денежных выплат за выполнение боевых задач, мотивируя якобы потребностями воинской части, в частности на ремонт техники. Тем, кто отказывался платить, чиновник угрожал создать искусственные препятствия на службе в виде выявления несуществующих недостатков в работе, безосновательного перевода в другие подразделения, зоны боевых действий".

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Детали: Сообщается, что таким образом с июня по декабрь прошлого года командир получил от личного состава более 400 тысяч гривен.

Задержали его во время получения "дани" за декабрь в размере 41 тысячи гривен.

Военному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Следствие продолжается.