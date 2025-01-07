Шесть сбитых ракет врага за один вылет: в Воздушных силах рассказали о рекорде украинского пилота F-16

Во время массированной ракетно-дроновой атаки в декабре 2024 года впервые в истории применения Fighting Falcon за один боевой вылет истребитель F-16 уничтожил сразу шесть крылатых ракет противника, две из них - авиационной пушкой.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в Facebook

Детали: 13 декабря имела место массированная воздушная атака оккупантов: в небе было почти 200 вражеских беспилотников, "Кинжалы", баллистика и 94 крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования.

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Именно крылатые ракеты - основная цель украинского истребителя. Перехват таких важных целей непростая задача для летчика, но у украинских пилотов больше всего в мире опыта боевой работы по крылатым ракетам, отмечает Игнат.

Под крыльями F-16 у украинского пилота было всего четыре авиационные ракеты класса "воздух-воздух": среднего и ближнего радиуса действия. Первыми в ход пошли ракеты с большей дальностью, затем летчику пришлось сблизиться до около двух миль, чтобы применить ракеты малого радиуса действия.

Прямая речь пилота: "Штурман наведения выводит меня на вражеские цели, по курсу группа из восьми крылатых ракет. Сближаюсь на соответствующую дистанцию, вижу препятствия - значит ракеты имеют собственный РЭБ - так называемые "средства РЭБ индивидуальной защиты". Прицел у F-ок достаточно мощный, если цель уже в прицеле, то даже под воздействием РЭБ она уже никуда не денется с радара бортовой РЛС. Я подлетел на удобное для работы расстояние, захватил цели повторно, поочередно запустил ракеты и... попал - обе цели уничтожены!

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Я подлетел ко второй паре, захватил ракеты, увидел, что от них тоже "фонит российским РЭБом", но это им не слишком помогло. Первый пуск - цель сбита, второй - тоже! Радости не было предела, потому что все попадания по вражеским ракетам видел собственными глазами! В подвесных баках еще оставалось немного горючего, и боевая работа продолжается... Штурман наведения дает мне команду выйти в зону дежурства, чтобы дать отработать по целям собрату на Су-27".

Детали: Пилот выполнил команду из пункта управления - отошел в определенный район. Но на его курс вышла еще одна вражеская крылатая ракета, которая двигалась в направлении столицы. Летчик решил рискнуть и использовать скорострельную авиационную пушку.

"Я понимал, что шансов попасть в ракету, летящую со скоростью 650 км+ немного, - говорит пилот, - сначала надо найти ее в небе выровняться по высоте и, с расстояния не более полукилометра, вести огонь на опережение. И подлетать ближе крайне опасно - в случае детонации боевой части в 450 кг есть большой риск для самолета, как минимум влететь в облако обломков".

Сбивать воздушные цели авиационной пушкой в США пилоты учились исключительно на тренажерах. В реальном полете украинские пилоты F-16 ни разу не применяли пушку против ракет. На этот же раз все получилось как нельзя лучше.

Прямая речь пилота: "Сначала искал цель внизу - ничего. Потом набрал высоту, поднял радар и увидел ее. Сделал все, как учили инструкторы в США, как отрабатывал на тренажере. Несколько очередей из пушки - и взрыв... потом еще один! Повторная детонация... подумал я, - но, как оказалось по результатам объективного контроля - ракет было две! Летели "этажеркой", рядом друг с другом. Противник часто запускает их в такой тактической конфигурации, целая группа вражеских ракет может лететь близко друг от друга, чтобы противник видел их как одну цель. Ну, собственно, в тот день я, наверное, поставил рекорд. Впрочем, главное - результат! Радуюсь, что мне удалось, посвящаю этот успех всем собратьям, которые ушли в вечный полет, так и не дождавшись F-16 в украинском небе".

Прямая речь Игната: "Да, мы получили от партнеров не слишком новые модификации "Эфок" (впрочем, как и другое наземное вооружение), мы не имеем на этих самолетах мощных радаров и дальнобойных ракет, чтобы в одиночку соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян, но молодые украинские пилоты каждый день доказывают, что они - лучшие, в кабине советского или американского истребителя!

Только представьте, какую грозную сдерживающую силу в центре Европы будут составлять закаленные войной украинские пилоты, когда на вооружение Воздушных сил поступят, скажем, F-35-е!".