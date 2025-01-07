Россияне из артиллерии обстреляли Черниговскую область: трое раненых

Утром армия РФ из артиллерии атаковала город Семеновка Черниговской области, в результате чего пострадали три человека.

Источник: председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус

Прямая речь: "Утром россияне снова атаковали город. Трое раненых. Двое мужчин в возрасте 45 и 65 лет, 68-летняя женщина. Двух людей госпитализировали".

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ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Детали: Отмечается, что враг попал по гражданской инфраструктуре. В результате обстрела повреждено предприятие, также оккупанты изуродовали здания и дома местных жителей.

Также Чаус сообщил, что город находится под вражеским артиллерийским огнем с вечера 6 января.