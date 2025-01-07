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Армия РФ сбросила взрывчатку на гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина

Анастасия ПроцВторник, 7 января 2025, 12:18
Армия РФ сбросила взрывчатку на гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска с беспилотника атаковали гражданский автомобиль в Надднепрянском Херсонской области, в результате чего погиб 62-летний мужчина.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина".

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Детали: Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.

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