Армия РФ сбросила взрывчатку на гражданское авто на Херсонщине: погиб мужчина
Вторник, 7 января 2025, 12:18
Российские войска с беспилотника атаковали гражданский автомобиль в Надднепрянском Херсонской области, в результате чего погиб 62-летний мужчина.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин
Прямая речь: "В результате сброса взрывчатки на транспортное средство смертельные ранения получил 62-летний мужчина".
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Детали: Прокудин выразил соболезнования родным погибшего.
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