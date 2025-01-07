Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Украинцы выбирают членов общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 12:22
Украинцы выбирают членов общественного антикоррупционного совета при Минобороны
скриншот

Продолжается онлайн-голосование за членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Сообщается, что с 9:00 по состоянию на 12 часов проголосовали уже более 34 000 граждан и гражданок.

Реклама:

Отмечается: именно голоса общественности определят, кто войдет в совет и в течение двух лет будет помогать оценивать коррупционные риски в Минобороны и способствовать формированию антикоррупционных мероприятий.

Принять участие в голосовании можно только раз, выбрав до 15 представителей из 40 кандидатов: https://rgk.vote.mod.gov.ua/

Дословно Минобороны: "Принимая во внимание постоянные атаки врага на украинскую ИТ-инфраструктуру, проголосовать можно только с территории Украины. Специально назначенная команда быстрого реагирования следит за стабильностью и прозрачностью процесса".

РЕКЛАМА:

Детали: В то же время пользователи жалуются на перебои и проблемы с загрузкой страницы голосования.

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Минобороны
Умеров назначил Кубракова своим советником
Почему Министр обороны Зеленского сносит реформу оборонных закупок? Цена вопроса – 550 миллиардов
Минобороны будет составлять цифровой рейтинг боевой эффективности командиров
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: