Украинцы выбирают членов общественного антикоррупционного совета при Минобороны

Продолжается онлайн-голосование за членов общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны.

Источник: пресс-служба МОУ

Детали: Сообщается, что с 9:00 по состоянию на 12 часов проголосовали уже более 34 000 граждан и гражданок.

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Отмечается: именно голоса общественности определят, кто войдет в совет и в течение двух лет будет помогать оценивать коррупционные риски в Минобороны и способствовать формированию антикоррупционных мероприятий.

Принять участие в голосовании можно только раз, выбрав до 15 представителей из 40 кандидатов: https://rgk.vote.mod.gov.ua/

Дословно Минобороны: "Принимая во внимание постоянные атаки врага на украинскую ИТ-инфраструктуру, проголосовать можно только с территории Украины. Специально назначенная команда быстрого реагирования следит за стабильностью и прозрачностью процесса".

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Детали: В то же время пользователи жалуются на перебои и проблемы с загрузкой страницы голосования.