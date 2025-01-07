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Британские политики пожаловались окружению Трампа на провокационные заявления Маска

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 13:14
Британские политики пожаловались окружению Трампа на провокационные заявления Маска
Дональд Трамп, Илон Маск, фото: Getty Images

Представители трех крупнейших политических партий Великобритании в частном порядке призвали союзников избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть его отношения с миллиардером Илоном Маском.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Жалобы со стороны британских политиков начались после того, как Маск в своей соцсети X сделал ряд провокационных заявлений о внутренней политике Великобритании, а также поддержал ультраправого лидера популистской партии Reform UK Найджела Фараджа.

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Как отмечают собеседники агентства, в настоящее время Лейбористская партия власти Кира Стармера, консервативная оппозиция и партия Reform UK задаются вопросом, сможет ли альянс между Маском и избранным президентом США продлиться долго и какой риск несет публичная активность миллиардера.

Во время дискуссий с союзниками Трампа в последние дни некоторые из них предположили, что посты Маска вредят репутации избранного президента даже среди его друзей и сторонников в Великобритании.

Агентство также отмечает, что британские жалобы на Маска появились на фоне признаков недовольства некоторых сторонников Трампа влиянием миллиардера в будущей администрации США.

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Один из собеседников агентства, причастный как к окружению Трампа, так и к британской политике, рассказал, что публичная ссора Маска с Фараджем в эти выходные заставила их предположить, что его связь с Трампом также скоро испортится.

Источники отмечают, что некоторые союзники Трампа выражали обеспокоенность активностью Маска в интернете в разговорах со своими британскими коллегами.

Другой британский политик, близкий к команде Трампа, сказал, что они обеспокоены тем, что Маск переступил черту дозволенного, и пришли к выводу, что теперь он представляет риск для новоизбранного президента.

Что предшествовало:

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МаскВеликобританияТрамп
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