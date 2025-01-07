Российская атака по маршрутке в Херсоне: количество раненых возросло до 8
Вторник, 7 января 2025, 13:25
Количество пострадавших в результате атаки российского дрона 6 января по маршрутке в Херсоне увеличилось до 8.
Источник: Херсонская ОВА, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Детали: Отмечается, что в больницу обратился 34-летний мужчина, у которого диагностировали взрывную травму, контузию и ранение ноги.
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После оказания медпомощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.
"В целом из-за этой вражеской атаки один человек погиб, восемь – ранены", – отметили в ОВА.
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Предыстория:
- 6 января российские войска ударили с беспилотника по маршрутному автобусу, перевозившему пассажиров в Корабельном районе Херсона. Тогда было известно об одном погибшем человеке и шестерых раненых.