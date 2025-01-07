Глава КГВА предлагает выпускать столичных чиновников за границу через разрешение СБУ и Нацпола

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует согласование служебных командировок за границу для столичных чиновников Советом обороны Киева с привлечением к этой процедуре Службы безопасности Украины и полиции.

Источник: Ткаченко в Facebook

Прямая речь: "Относительно пункта о служебных командировках за границу для представителей органов местного самоуправления Киева и работников КГВА.

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На сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны города. В контексте военного положения считаю целесообразным рассмотрение таких вопросов на Совете обороны".

Детали: Ткаченко отмечает, что все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Таким образом каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально, пообещал глава КГВА.

Прямая речь: "Инициирую привлечение Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины к рассмотрению служебных командировок. Такой подход уже успешно используется военными администрациями в соседних областях".

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Что предшествовало: 31 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский уволил Сергея Попко с должности начальника Киевской городской военной администрации. Вместо него был назначен Тимур Ткаченко.