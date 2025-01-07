Британская разведка: В декабре Россия понесла наибольшие потери в войне за весь 2024 год

Британская разведка констатирует, что в 2024 году Россия, ведя пехотные атаки на многих направлениях, понесла рекордные потери убитыми и ранеными в войне против Украины, а месяцем наибольших потерь стал декабрь.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 7 января, опирающийся на оценки Украины

Детали: В обзоре приводят подсчет потерь от украинского Генштаба, по которому российские потери (и убитыми, и ранеными) в 2024 году составили рекордных 429 660 человек по сравнению с почти 253 тысячами за 2023 год, а общие потери с начала полномасштабной войны превысили 790 тысяч.

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Также отметили, что наибольшие потери приходятся на декабрь – по украинским подсчетам, Россия потеряла 48 670 убитыми и ранеными. На втором месте – ноябрь с более 45 тысячами убитыми и ранеными.

"Декабрь – уже шестой месяц подряд, когда ежемесячные потери российских сил растут", – отметили в Минобороны Великобритании.

Также напомнили, что 19 декабря сообщали о рекордных потерях России за один день – 2200 человек.

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"Россия скорее всего продолжит нести большие потери в январе 2025 года, ведя пехотные атаки на многих направлениях", – заключают в обзоре.

Предыстория: