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В Германии судят супругов, которые убили двух украинок, чтобы похитить младенца

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 14:54
В Германии судят супругов, которые убили двух украинок, чтобы похитить младенца
иллюстративное фото Getty Images

В земельном суде немецкого города Мангейм начали судить супругов, которые убили украинку и ее мать, чтобы выдать ребенка младшей женщины за своего собственного.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: В начале судебного процесса оба обвиняемых признались в совершении преступлений в заявлениях, зачитанных их адвокатами. Они выразили раскаяние в том, что произошло.

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Согласно обвинительному заключению, женщина и ее муж в марте прошлого года убили 27-летнюю женщину и ее 51-летнюю мать, чтобы выдать пятинедельного ребенка младшей женщины за своего собственного.

По данным прокуратуры, мотивом преступления стало то, что 45-летняя женщина и ее 43-летний муж из Сандхаузена вблизи Гейдельберга уже давно вынашивали желание иметь общую дочь. Их гражданство не раскрывают, однако в более давних сообщениях были упоминания, что подозреваемые – россиянка и немец.

Жена специально искала контакта с украинскими беженцами и присоединилась к группе в Telegram, чтобы поддержать их, сообщили в прокуратуре.

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Так она познакомилась с 27-летней девушкой, которая искала помощи с переводом в связи с предстоящим рождением дочери. Мать, бабушка и младенец на момент преступления находились в приюте для беженцев в округе Рейн-Неккар.

Младенец, которому около одиннадцати месяцев, сейчас живет со своей тетей в Украине. Женщина выступает в деле в качестве соистца. Всего на судебное разбирательство запланировано девять дней слушаний. Приговор может быть объявлен 21 февраля.

Напомним: На берегу Рейна было найдено тело украинки через несколько дней после того, как семья исчезла из приюта для беженцев, где они проживали, а впоследствии обнаружили тело матери. Новорожденную девочку нашли невредимой.

В июне вызвало резонанс убийство 9-летней украинки Валерии в Дебельне.

Германияубийство
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