В ОСУВ "Хортица" отрицают информацию DeepState об оккупации врагом Лозовой

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов не подтвердил информацию об оккупации россиянами Лозовой в Харьковской области, которую ранее распространил проект DeepState.

Источник: Трегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Конкретно по Лозовой, мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии, информация с мест противоположная".

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Детали: Спикер подчеркнул, что по состоянию на 7 января нет даже информации о серьезных боестолкновениях в Лозовой.

Справка: Лозовая - село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления - Богуславский сельский совет.

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