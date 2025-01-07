В ОСУВ "Хортица" отрицают информацию DeepState об оккупации врагом Лозовой
Вторник, 7 января 2025, 15:05
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов не подтвердил информацию об оккупации россиянами Лозовой в Харьковской области, которую ранее распространил проект DeepState.
Источник: Трегубов в эфире телемарафона
Прямая речь: "Конкретно по Лозовой, мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии, информация с мест противоположная".
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Детали: Спикер подчеркнул, что по состоянию на 7 января нет даже информации о серьезных боестолкновениях в Лозовой.
Справка: Лозовая - село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления - Богуславский сельский совет.
Предыстория:
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- 7 января аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области.