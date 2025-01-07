Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

В ОСУВ "Хортица" отрицают информацию DeepState об оккупации врагом Лозовой

Украинская правдаВторник, 7 января 2025, 15:05
В ОСУВ Хортица отрицают информацию DeepState об оккупации врагом Лозовой
Фото: Getty Images

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов не подтвердил информацию об оккупации россиянами Лозовой в Харьковской области, которую ранее распространил проект DeepState.

Источник: Трегубов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Конкретно по Лозовой, мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии, информация с мест противоположная".

Реклама:

Детали: Спикер подчеркнул, что по состоянию на 7 января нет даже информации о серьезных боестолкновениях в Лозовой.

Справка: Лозовая - село в Украине, в Боровской поселковой громаде Изюмского района Харьковской области. Население составляет 131 человек. До 2020 орган местного самоуправления - Богуславский сельский совет.

Предыстория: 

РЕКЛАМА:
  • 7 января аналитический проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали село Лозовая Изюмского района Харьковской области. 

войнаоккупацияХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
война
Ситуация в Курахово сложная, ВСУ держатся на западной окраине города – "Хортица"
Генштаб: На Курщине россияне штурмовали позиции ВСУ почти 100 раз за сутки
Потери россиян в войне перевалили за 800 тысяч военных – Генштаб
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: