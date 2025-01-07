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В Днепре произошел конфликт мужчины с представителями ТЦК: полицейского ранили ножом

Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 15:33
В Днепре произошел конфликт мужчины с представителями ТЦК: полицейского ранили ножом
вещественное доказательство. фото НПУ

Полиция проводит проверку по факту конфликтной ситуации с участием представителей Территориального центра комплектования и социальной поддержки на железнодорожном вокзале в городе Днепр.

Источник: отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Детали: Происшествие имело место утром 7 января на одном из вокзалов в Днепре. По предварительной информации, конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возник из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

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В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь 45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение), информирует полиция.

ТЦКполицияДнепр
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