Сийярто обвинил Украину в повышении цен на газ в Европе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в том, что та поставила Европейский Союз в затруднительное экономическое положение остановкой транзита российского газа.

Источник: "Европейская правда", Сийярто в Facebook

Детали: Как заявил глава венгерского МИД, "даже самые фанатичные брюссельцы" не могут отрицать, что конкурентоспособность Европейского Союза в последнее время "резко ухудшилась".

Реклама:

Он утверждает: одной из главных причин этого является то, что "цены на газ в Европе стали намного выше, чем у наших конкурентов".

"Рост европейских цен на природный газ в основном был вызван мерами, которые искусственно сокращают его количество, такими как ликвидация некоторых источников природного газа из-за санкций или политики, а также блокирование определенных транспортных маршрутов", – заявил венгр.

В то же время Сийярто отметил, что Венгрия диверсифицировала источники получения газа, поэтому подорожание энергоносителей в Европе не будет иметь большого влияния на страну.

РЕКЛАМА:

Он обвинил Украину в том, что недавнее прекращение транзита российского природного газа в Центральную Европу привело к повышению цен.

"Поскольку остановка украинского транзитного маршрута стала окончательной в середине декабря, цена природного газа на европейском рынке выросла на 20%. Таким образом, хотя Украина пытается вступить в ЕС как кандидат на членство, своим последним решением она в очередной раз поставила европейскую экономику в трудную ситуацию. Это особенно касается Центральной Европы", – написал он.

Глава МИД Венгрии заявил, что встретился со словацким коллегой Юраем Бланаром, чтобы "проанализировать ситуацию", сложившуюся после прекращения транзита российского газа.

"Мы договорились, что соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должны уважать обе стороны, и это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей", – добавил Сийярто.

В то же время, как информировали 6 января, Европейская комиссия не зафиксировала резких скачков цен на газ в Европейском Союзе после того, как Украина прекратила транзит российского газа на территорию ЕС.

Как известно, контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

После этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

В четверг, 9 января, он отправится в Брюссель на переговоры с Европейской комиссией по ситуации с прекращением транзита газа через Украину.