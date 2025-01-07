Лукашенко заявил, что Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кто-то якобы дает команду президенту Украины Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство Беларуси БелТА

Прямая речь: "Почему Володя Зеленский так себя ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего ему не хватает? Ему дают команду. Или нужно всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну?"

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Детали: Лукашенко подчеркнул, что будет делать все, чтобы в стране сохранился мир, ведь по его словам, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - сказал Лукашенко.

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