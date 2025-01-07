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Лукашенко заявил, что Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну

Анастасия ПроцВторник, 7 января 2025, 15:33
Лукашенко заявил, что Зеленскому дают команду втянуть Беларусь в войну
Лукашенко вместе с его младшим сыном. фото: БелТА

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кто-то якобы дает команду президенту Украины Владимиру Зеленскому втянуть Беларусь в войну.

Источник: Лукашенко, которого цитирует госинформагентство Беларуси БелТА

Прямая речь: "Почему Володя Зеленский так себя ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья также. Чего ему не хватает? Ему дают команду. Или нужно всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну?"

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Детали: Лукашенко подчеркнул, что будет делать все, чтобы в стране сохранился мир, ведь по его словам, если Беларусь втянут в войну, то она "может ее не выдержать как государство".

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство. Поэтому я делаю все терпеливо, настойчиво, как Господь нас и церковь учат. Делаем свое дело. Время все отстроит. Время даст всем оценку. Но нам надо выстоять. Пусть говорят, что у нас здесь диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине", - сказал Лукашенко.

Предыстория:

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  • 5 января президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману рассказал, как на второй-третий день полномасштабной войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинялся за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по Мозырскому нефтеперерабатывающему заводу.
  • 6 января пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла, что Лукашенко извинялся перед Зеленским во время телефонного разговора, который состоялся в первые дни полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.
  • Спикер подтвердила, что разговор с Зеленским в первые дни полномасштабного вторжения РФ был. По ее словам, он состоялся "исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского".

ЛукашенкоЗеленский
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