Генштаб: ВСУ нанесли удар по командному пункту морпехов РФ на Курщине
Силы обороны ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ возле населенного пункта Белая Курской области.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Согласно сообщению Генштаба, 7 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая Курской области.
Как объясняют военные, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.
Дословно: "Вооруженные силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины".
Предыстория:
- Силы обороны Украины в ночь на 5 января начали наступательные действия в Курской области. В частности сообщалось о продвижении ВСУ со стороны Суджи в сторону села Большое Солдатское.
- СтратКом ВСУ сообщал, что в ночь на 25 декабря 2024 года Силы обороны Украины поразили командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ в населенном пункте Льгов Курской области.