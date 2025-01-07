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Генштаб: ВСУ нанесли удар по командному пункту морпехов РФ на Курщине

Валентина РоманенкоВторник, 7 января 2025, 16:16
Генштаб: ВСУ нанесли удар по командному пункту морпехов РФ на Курщине
слобода Белая Курской области РФ на Google-карте

Силы обороны ударили по командному пункту 810-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ возле населенного пункта Белая Курской области.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Согласно сообщению Генштаба, 7 января Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белая Курской области.

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Как объясняют военные, такие огневые поражения являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, которые ведут боевые действия на территории РФ.

Дословно: "Вооруженные силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, которые угрожают безопасности граждан Украины".

Предыстория: 

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Курская область войнаГенштаб
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