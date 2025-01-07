В Киеве разворовали более 6 млн на закупках для "скорых": под подозрением коммунальщик и 4 сообщников

Нацполиция и Служба безопасности Украины разоблачили в Киеве организованную преступную группу, которая присвоила более 6 миллионов гривен из госбюджета на закупку запчастей для автомобилей скорой помощи.

Источник: Нацпол, СБУ, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Чиновник КО "Киевмедспецтранс" КГГА, бухгалтер и три подрядчика частных фирм в течение 2023 года завладели почти третью часть средств, выделяемых для закупки запасных частей для ремонта карет скорой помощи в столице. Теперь за совершенное им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества".

Реклама:

Детали: По данным источника "Украинской правды", речь идет о начальнике службы материально-технического обеспечения коммунального предприятия КГГА "Киевмедспецтранс" Юрии Клименко и четырех его сообщниках.

По материалам дела, фигуранты присвоили средства, которые предназначались на закупку автомобильных запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Согласно расследованию, чиновник "Киевмедспецтранса" сформировал завышенную стоимость тендерной закупки и к участию в конкурсе допустил исключительно подконтрольные фирмы, которые и выиграли тендер.

РЕКЛАМА:

В дальнейшем предприниматели поставляли запасные части для карет "скорой" по завышенным ценам, а сверхприбыль выводили на свои счета.

Как уточняет прокуратура, в течение 2023 года должностные лица КО "Киевмедспецтранс" провели тендеры и заключили 11 договоров на общую сумму более 17,6 млн гривен, из которых более 6 млн грн завладели участники организованной группы - организаторы закупки и поставщики запчастей.

Проведенные судебные экономические экспертизы установили необоснованное завышение цен на более 6 млн грн.

В ходе расследования также выяснилось, что для избежания уголовной ответственности организатор схемы, начальник службы материально-технического обеспечения, был переведен на более низкую должность.

На основании собранных доказательств должностному лицу коммунальной организации КГГА и четырем его сообщникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины в соответствии с совершенными преступлениями:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в крупных размерах, в условиях военного положения, организованной группой);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог).