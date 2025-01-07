Генштаб: Больше всего боев с начала суток произошло на Курщине

С начала текущих суток украинские защитники отбили 27 атак россиян в Курской области РФ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в соцсетях

Детали: Кроме того, на Курщине враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 КАБ, и совершил 146 артиллерийских обстрелов, в частности, шесть из реактивных систем залпового огня.

Реклама:

Всего за эти сутки на фронте произошло 128 боестолкновений. Оккупанты сосредотачивают усилия на Покровском, Кураховском направлениях и на Курщине.

На Харьковском направлении Силы обороны отбили три штурма вражеских войск, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении враг в течение дня трижды пытался продвинуться к нашим позициям.

Агрессор также увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. На Северском направлении противник атаковал пять раз, одно боестолкновение продолжается.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов, пять боестолкновений продолжаются до сих пор. На Торецком направлении враг трижды пытался идти вперед, в настоящее время продолжается один бой.

При поддержке авиации на Покровском направлении враг 28 раз начинал столкновения различной интенсивности. Украинские войска отбили вражеские атаки, пока еще продолжается пять боестолкновений. Идут ожесточенные бои на Кураховском направлении - в течение дня украинские защитники отражали 14 атак противника.

На Времовском направлении агрессор 14 раз атаковал украинские позиции, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. На Приднепровском направлении Силы обороны отбили два штурма противника.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг активных действий не проводил. На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.