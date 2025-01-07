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Сын Трампа прилетел в Гренландию, которую хочет купить отец

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 18:00
Сын Трампа прилетел в Гренландию, которую хочет купить отец
Дональд Трамп-младший (в центре), фото: его Х

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший 7 января прибыл на остров Гренландия, статус которого в очередной раз стал предметом споров между Штатами и Данией.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В своем X (Twitter) Трамп-младший выложил видео прибытия своего самолета в Гренландию, а также фото со взлетно-посадочной полосы и центра столицы Гренландии Нуука.

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"Гренландия прекрасна!!!" – подписал фотографии сын Трампа.

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Перед прибытием в Гренландию, о котором стало известно накануне, Трамп-младший заявил, что отправляется в "личную однодневную поездку", чтобы пообщаться с людьми, и не планирует никаких встреч с местными чиновниками.

Но происходит он на фоне спора относительно статуса острова, который поднял избранный президент США.

Во время первого президентского срока Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

После того как Трамп прокомментировал поездку своего сына на Гренландию новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам, датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула: Гренландия принадлежит ее жителям.

ТрампЕвропа
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