Сын Трампа прилетел в Гренландию, которую хочет купить отец
Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший 7 января прибыл на остров Гренландия, статус которого в очередной раз стал предметом споров между Штатами и Данией.
Источник: "Европейская правда"
Детали: В своем X (Twitter) Трамп-младший выложил видео прибытия своего самолета в Гренландию, а также фото со взлетно-посадочной полосы и центра столицы Гренландии Нуука.
"Гренландия прекрасна!!!" – подписал фотографии сын Трампа.
Greenland is beautiful!!! 🇬🇱 pic.twitter.com/PKoeeCafPz— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 7, 2025
Перед прибытием в Гренландию, о котором стало известно накануне, Трамп-младший заявил, что отправляется в "личную однодневную поездку", чтобы пообщаться с людьми, и не планирует никаких встреч с местными чиновниками.
Но происходит он на фоне спора относительно статуса острова, который поднял избранный президент США.
Во время первого президентского срока Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".
После того как Трамп прокомментировал поездку своего сына на Гренландию новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам, датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула: Гренландия принадлежит ее жителям.