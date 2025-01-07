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Тихановская просит Запад не признавать так называемые выборы президента, которые пройдут в Беларуси

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 18:24
Тихановская просит Запад не признавать так называемые выборы президента, которые пройдут в Беларуси
фото: Getty Images

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Запад не признавать грядущие так называемые выборы президента Беларуси.

Источник: Тихановская во время встречи со спикером Сейма Литвы Саулюсом Сквернялисом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Детали: По словам Тихановской, то, что произойдет в Беларуси в конце января, "не имеет ничего общего с выборами".

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"В стране, где уничтожены все средства массовой информации, ликвидированы все партии, а политические лидеры находятся в тюрьме или выехали за границу, невозможно провести честные выборы", – добавила она.

Лидер оппозиции Беларуси считает, что во время имитации голосования все произойдет "фальшиво, быстро, наигранно" и станет "ритуалом Лукашенко".

"Конечно, мы призываем наших демократических партнеров не признавать эти так называемые выборы. Белорусам не нужно ничего объяснять, потому что после этого ритуала Лукашенко не будет легитимным в глазах народа", – добавила она.

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Так называемые "президентские выборы", где Александр Лукашенко нарисует себе очередную победу, в Беларуси решили провести 26 января 2025 года.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима или заключены в тюрьму, или находятся в экзиле – как оппозиция во главе с Тихановской.

Ранее Тихановская призвала белорусов не участвовать в "президентских выборах" в стране в январе 2025 года и не выходить на протесты, чтобы избежать репрессий.

БеларусьТихановскаявиборы
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