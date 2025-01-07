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США наказали санкциями друга Орбана

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 18:47
США наказали санкциями друга Орбана
фото: Getty Images

Министерство финансов США ввело санкции против высокопоставленного чиновника венгерского правительства и одного из ближайших соратников премьера Виктора Орбана - Антала Рогана.

Источник: сообщение Минфина США, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Антал Роган попал в санкционный список США в соответствии с Актом Магнитского, который предусматривает привлечение к ответственности людей, виновных в серьезных нарушениях прав человека и коррупции во всем мире.

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Как отмечает Министерство финансов США, Роган – руководитель аппарата венгерского премьер-министра, который контролирует ряд государственных учреждений, в частности Национальное управление связи, Агентство цифрового правительства и Венгерское агентство по вопросам туризма.

"За время пребывания на правительственной должности Роган организовал венгерскую систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных к нему и политической партии "Фидес", – говорится в сообщении.

Таким образом соратник Орбана взял под фактический контроль несколько стратегических секторов венгерской экономики, доходы от которых шли лояльным к нему политикам, добавляют в Минфине США.

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Кроме того, как писала "Европейская правда", Роган является руководителем медиаимперии правительства Венгрии, которая охватывает всю страну и распространяет провластную пропаганду.

Согласно санкциям, все активы в США, связанные с Анталом Роганом, а также компании, в которых Рогану прямо или косвенно принадлежит более 50% акций, будут заморожены.

Отметим, что Антал Роган стал первым высокопоставленным чиновником Венгрии, против которого США ввели санкции.

В 2023 году СМИ сообщали, что американская сторона планирует ввести ограничения против венгерских чиновников, но тогда все завершилось санкциями против Международного инвестиционного банка – финансового учреждения в Будапеште с российской собственностью.

ОрбанСШАсанкцииВенгрия
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