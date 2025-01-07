Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Зеленский подписал закон о перечне террористических организаций и групп

Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 18:54
Зеленский подписал закон о перечне террористических организаций и групп
Владимир Зеленский. фото - оп

Президент Владимир Зеленский 7 января подписал закон о механизме включения в перечень террористических организаций.

Источник: карточка закона на сайте Верховной Рады

Детали: В этот перечень будут вносить организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создающие угрозу национальной безопасности.

Реклама:

Это будет происходить независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, регистрации уполномоченными органами Украины или иностранных государств.

Сведения об организации будут подлежать обнародованию на официальном сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Включение террористической организации (группы) в перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:

РЕКЛАМА:
  • сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;
  • выявления факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами:

а) решений компетентных органов иностранных государств, решений иностранных судов, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины;

б) приговора суда о применении к юридическому лицу, зарегистрированному в установленном порядке на территории Украины, мер уголовно-правового характера за совершение уполномоченным лицом от его имени уголовного преступления, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса;

в) приговора суда о признании лица виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса, при условии установления причастности такого лица к террористической организации (группе).

Включение/исключение организации (группы) из перечня осуществляется Антитеррористическим центром при СБУ.

Зеленскийзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Зеленский
Лукашенко заявил, что Зеленскому "дают команду" втянуть Беларусь в войну
КМИС: Доверие к Зеленскому падало весь 2024 год, однако баланс доверия-недоверия положительный
Зеленский: Через 5 месяцев после начала операции сохраняем буферную зону на Курщине
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: