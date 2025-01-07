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Из Пентагона уволилась ответственная за координацию помощи Украине

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 19:25
Из Пентагона уволилась ответственная за координацию помощи Украине
Лора купер, фото: Getty Images

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер, которая играла ведущую роль в координации американской военной помощи Киеву, ушла с должности в начале 2025 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Купер, которая проработала в Пентагоне более 20 лет, играла важную роль в координации массовых поставок американской военной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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На последней должности в Минобороны США Купер наладила отношения со многими представителями украинского правительства, а в Киеве ее считают "честным посредником в переговорах", пишет Politico.

Впервые о Купер СМИ начали писать в 2019 году, когда ее вызвали в Конгресс для дачи показаний относительно попыток тогдашнего президента Дональда Трампа оказать давление на Украину с целью расследования деятельности Джо Байдена.

Ее показания сводились к обсуждению задержки с предоставлением Украине 400 миллионов долларов военной помощи, которые Конгресс выделил на обучение.

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Она рассказала на слушаниях, что деньги были "задержаны без объяснения причин", и чиновники США "начали выражать беспокойство относительно того, как это можно сделать законным путем".

Чиновники Пентагона и Государственного департамента, которые тесно сотрудничали с ней, на условиях анонимности сказали Politico, что опасаются: при президентстве Трампа против нее могут начаться преследования из-за показаний в Конгрессе и связей с политикой в отношении Украины времен Байдена.

Обязанности Купер в Пентагоне сейчас временно исполняет Стивен Шлейн – глава Офиса по вопросам непрерывности обороны и обеспечения миссий, который обеспечивает непрерывность работы администрации США в кризисных ситуациях.

Напомним, ранее стало известно о том, что избранный Трампом спецпредставитель по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог отложил визит в Украину.

СШАУкраина
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