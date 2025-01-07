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Украина вместе со Швейцарией могут помочь продовольствием Сирии – Зеленский

Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 20:53
Украина вместе со Швейцарией могут помочь продовольствием Сирии – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина со Швейцарией вместе могут помочь народу Сирии с продовольствием.

Источник: Зеленский в обращении

Прямая речь: "Вместе можем помочь стабилизации в Сирии. Я предложил Швейцарии присоединиться к поставкам продовольствия в Сирию. Украинское продовольствие и финансовое участие Швейцарии - вместе с другими нашими партнерами в этой гуманитарной программе - это то, что может помочь народу Сирии наладить нормальную жизнь после войны и, что важно, после России в Сирии. Там, где Россия оставляет руины, мы вместе с миром можем восстановить нормальную жизнь. Уверен, так будет и на нашей земле".

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Детали: Также глава государства сообщил, что в разговоре с президентом Швейцарии обсудили совместную организацию первого Саммита мира и подготовку двусторонней встречи.

Зеленскийвойна
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