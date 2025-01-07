Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

США на днях объявят о "значительном" пакете военной помощи Украине - СМИ

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 7 января 2025, 20:48
США на днях объявят о значительном пакете военной помощи Украине - СМИ
фото: Getty Images

Администрация уходящего президента США Джо Байдена планирует в четверг 9 января объявить о своем последнем пакете военной помощи Украине. Говорят, он будет "значительный".

Источник: агентство АР со ссылкой на двух американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: Объявление пакета военной помощи США состоится в день заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как формат "Рамштайн".

Реклама:

Источники АР не назвали точную стоимость пакета, но сказали, что он будет "значительным". В то же время не ожидается, что он использует все 4 миллиарда долларов, оставшихся у Белого дома в рамках утвержденного Конгрессом финансирования для Украины.

Чиновники добавили, что, вероятно, останется "более двух миллиардов долларов", которыми сможет распорядиться новая администрация Дональда Трампа.

Напомним, 30 декабря США объявили о пакете оборонной помощи Украине объемом почти $2,5 млрд.

РЕКЛАМА:

Он предусматривал передачу Украине оружия и оборудования из запасов Пентагона на сумму $1,25 млрд, а также размещение заказов на новое оружие объемом $1,22 млрд в рамках Инициативы по безопасности помощи Украине (USAI).

Всего с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году общий объем военной помощи США Украине составляет 66 миллиардов долларов.

СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
На горнолыжном курорте Драгобрат погибла туристка, которая каталась на лыжах
видеоСилы обороны отошли с огнеупорного комбината в Часовом Яру – УП
Трамп запустил мемкоин $TRUMP, вызвав ажиотаж среди трейдеров
Синоптики рассказали, какую погоду ждать 19 января и предупредили о сильном ветре в Киеве
фото, видеоСБУ: Инженер столичного метро создал сеть, которая наводила удары РФ по Киеву и Харьковщине
Все новости...
Генштаб: Больше всего боев с начала суток произошло на Курщине
В Покровске остаются 7 тысяч жителей
Трамп заявил, что встреча с Путиным должна подождать
Последние новости
02:44
Россияне атаковали шесть громад Сумщины, совершили более 40 обстрелов
01:58
Нетаньяху заявил о возможности возобновления боевых действий в Газе
01:10
Количество пострадавших в результате удара по Запорожью возросло до 12
00:52
теннисСвитолина одержала юбилейную победу над соперницами из топ-10 мирового рейтинга
00:20
В Киеве ПВО работала по вражеским БпЛА – Кличко
00:15
Дважды беженка: что следует знать о судьбе художницы Александры Экстер
00:14
Россияне продвинулись возле Великой Новоселки, штурмуют районы населенного пункта – DeepState
23:51
Германия является главной мишенью тарифов Трампа в ЕС – министр
23:41
Станет ли Америка "опять здоровой"? Что Трамп может сделать с медициной США и как это повлияет на нас
23:21
В США призвали к контролю за компанией, основанной людьми из Huawei
Все новости...
Реклама:
Реклама: