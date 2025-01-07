Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдите опрос читателей УП ⭐️

Трамп не исключил применение военной силы для взятия под контроль Гренландии

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 21:02
Трамп не исключил применение военной силы для взятия под контроль Гренландии
трамп. фото - getty images

Избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Источник: Трамп сказал на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал: "Я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу. Нет. Возможно, придется что-то сделать".

Реклама:

Он подчеркнул, что эти территории нужны США "для экономической безопасности".

"Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности". Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее, потому что она нужна нам для национальной безопасности", – добавил Трамп.

Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

РЕКЛАМА:

Ранее он также требовал от Панамы восстановить право собственности США на канал – один из важнейших для международной морской торговли, который они окончательно передали местным властям в 1999 году.

"Послушайте, Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Он эксплуатируется Китаем. Китай! И мы отдали Панамский канал Панаме, а не Китаю", – сказал избранный президент США журналистам.

Напомним, во вторник датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, обновленоСБУ пришла с обысками к ведущему Максу Назарову и объявила подозрение
В Киеве задержали чиновника государственного банка - "донатив" на армию РФ
фотоМураев из Китая дал интервью пропагандистам
видеоДесять "прилетов": дроны ГУР зажгли нефтебазу в Тульской области РФ - источник
Силы ПВО сбили 2 из 4 баллистических ракет
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье
Все новости...
Трамп
Трамп заявил, что встреча с Путиным должна подождать
Трамп: Я "могу понять чувства" России относительно возможного вступления Украины в НАТО
Сын Трампа прилетел в Гренландию, которую хочет купить отец
Последние новости
13:36
биатлонДополнение к золоту: Борковский выиграл бронзу Универсиады-2025 в спринте
13:32
Лидер ультраправых в Баварии призвала к высылке украинских беженцев
13:21
Экспорт российского угля упал до шестилетнего минимума
13:09
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу после утреннего обстрела
13:00
Экс-нардепу Новинскому объявили подозрение в госизмене и разжигании вражды
12:40
Немецкая "подруга Путина" призвала прекратить поставлять оружие Украине
12:28
Ведущие канадские банки вышли из климатической коалиции
12:15
видеоССО поразили нефтебазу "Роснефти" в Людиново
12:08
теннисСвитолина одолела четвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Australian Open
12:00
Месяц впервые внесли во всемирный перечень наследия, которое нуждается в сохранении
Все новости...
Реклама:
Реклама: