Трамп не исключил применение военной силы для взятия под контроль Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп отказался исключить использование военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала, о которых он говорил в последние недели.

Источник: Трамп сказал на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Отвечая на вопрос, исключает ли он экономическое или военное принуждение для получения контроля над Гренландией и Панамским каналом, Трамп сказал: "Я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу. Нет. Возможно, придется что-то сделать".

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Он подчеркнул, что эти территории нужны США "для экономической безопасности".

"Нам нужна Гренландия для целей национальной безопасности". Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-то законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее, потому что она нужна нам для национальной безопасности", – добавил Трамп.

Трамп неоднократно выражал свое желание, чтобы США приобрели Гренландию – датскую территорию и самый большой остров в мире.

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Ранее он также требовал от Панамы восстановить право собственности США на канал – один из важнейших для международной морской торговли, который они окончательно передали местным властям в 1999 году.

"Послушайте, Панамский канал жизненно важен для нашей страны. Он эксплуатируется Китаем. Китай! И мы отдали Панамский канал Панаме, а не Китаю", – сказал избранный президент США журналистам.

Напомним, во вторник датский премьер Метте Фредериксен подчеркнула, что Гренландия принадлежит ее жителям.