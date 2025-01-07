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В Варшаве арестовали водителя, сбившего насмерть 14-летнего украинца

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 7 января 2025, 21:59
В Варшаве арестовали водителя, сбившего насмерть 14-летнего украинца
Фото - Getty Images

Суд в Варшаве арестовал на три месяца водителя микроавтобуса, который в начале января сбил насмерть 14-летнего подростка из Украины.

Источник: "Укринформу" сообщил представитель Окружной прокуратуры в Варшаве Петр Скиба, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам Скибы, водителю предъявили обвинение по статье о совершении ДТП со смертельным исходом и побегом с места ДТП, которая предусматривает от пяти до 20 лет заключения.

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Также мужчине инкриминируют управление транспортным средством несмотря на трехлетний запрет, до апреля 2026 года, за предыдущие правонарушения. За это ему грозит от трех месяцев до пяти лет заключения.

"Суд на заседании во вторник учел представление прокуратуры и арестовал этого водителя... По двум статьям ему грозит до 25 лет заключения", – добавил представитель прокуратуры Варшавы.

Скиба также отметил, что мать погибшего подростка хорошо разговаривает на польском языке, поэтому не исключено, что семья приехала в Польшу еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

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Напомним, несчастный случай произошел вечером 3 января. Водитель микроавтобуса совершил наезд на парня на пешеходном переходе, а после того скрылся. Подростка передали медикам живым, но впоследствии он умер в больнице.

Позже в окружной прокуратуре Варшавы сообщили, что погибший парень – 14-летний украинец.

В начале декабря в Варшаве после погони задержали 45-летнего водителя с оружием и наркотиками.

ПольшаДТП
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